Булыкин: «Избавились от «Дзюбазависимости», дважды победили без него и вышли на первое место»

Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин в интервью РБК отреагировал на победу сборной России в поединке квалификационного раунда чемпионата мира-2022 против команды Словении. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Можно сказать, что избавились от «Дзюбазависимости», смогли дважды победить без него и выйти на первое место. Неплохо сыграли, хорошие голы, очень понравилось движение», - поведал Дмитрий.

Напомним, что Дзюба получил вызов от Валерия Карпина, однако ответил отказом. Нападающий объяснил свое решением плохим физическим состоянием.

По итогам восьми туров квалификационного этапа Россия набрала 19 очков и вырвалась в лидеры группы. Вторыми идут хорваты с 17 баллами.