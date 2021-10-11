Мостовой: «Словению можно и нужно обыгрывать»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч квалификации чемпионата мира Словения – Россия.

Александр Мостовой уверяет, что на матч в Мариборе россияне выйдут в новом сочетании футболистов. Эксперт прогнозирует, что слишком активно команда Карпина атаковать не будет.

«Сегодня нам будет ещё тяжелее, времени не так много на восстановление было, - приводит слова Мостового Sport24. – Но это же не сборная Франции или Италии. Словению можно и нужно обыгрывать».

Начало поединка Словения – Россия в 21:45. Трансляция матча доступна на сайте Liveresult.ru.