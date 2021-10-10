Самедов: «Словенцы играют дома очень хорошо»

Бывший футболист «Спартака» и российской сборной Александр Самедов рассказал о своих ожиданиях от ближайшего матча национальной команды в отборе к чемпионату мира.

Александр Самедов сделал акцент на том, что успех в Мариборе может гарантировать команде Валерия Карпина второе место в группе H. Но у бывшего игрока сборной есть опасения насчёт гостевой игры против Словении.

«Мы играем в гостях, а словенцы дома играют очень хорошо. Во второй раз нам может не повезти так, как в игре со словаками», - подчеркнул бывший «спартаковец» в беседе со «Спорт-экспрессом».

Прежде аналогичные опасения озвучил теннисист Евгений Кафельников.