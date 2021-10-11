Спасоже Булажич, бывший защитник сборной Словении, поделился ожиданиями от матча с командой России.

Стала ли сборная Словении сильнее с марта?

Да, думаю, сборная Словении стала сильнее по сравнению с прошлой игрой против России. Мы сыграли хороший матч против Мальты. Хорошо себя проявляет правый защитник Жан Карчинник, Яка Бийол из ЦСКА отлично знаком со всеми игроками сборной России и очень хорош на позиции центрального защитника. В центре поля мне нравится игра молодых Гнезды и Ловрича. Ну а Иличич и Ян Облак - наши большие звезды!

Могла ли та игра против России повлиять на выбор стадиона?

Я думаю, что это могло повлиять, действительно. Все-таки эта победа историческая для сборной Словении. Тогда вся нация была очень счастлива, что едет на чемпионат мира, так что, думаю, действительно выбор стадиона в Мариборе может плодотворно сказаться на настроении. Кроме того, пожалуй, стадион в Мариборе самый атмосферный в стране.

Какие ваши ожидания от игры?

Я очень уважаю сборную России. Это очень сильная команда, мы должны быть хорошо готовы к игре. Мне кажется, матч получится острым и динамичным. Сборной Словении нужно будет рисковать, чтобы отобраться на чемпионат мира.

Сергей Румянцев