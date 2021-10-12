«Сахар убрал - пошли удары»: Хабиб отреагировал на гол Джикии

Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол защитника сборной России Георгия Джикии во вчерашнем поединке против Словении (2:1) в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Футболист отметился эффектным голом через себя.

«Сахар убрал, и пошли удары», - гласит сообщение спортсмена в сторис инстаграм-аккаунта.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Валерия Карпина смогли подняться на первое место в группе, сместив на вторую строчку хорватов.

Заключительные матчи квалификации Россия проведет в ноябре. Сначала команда на своем поле примет Кипр, а затем на выезде сыграет с Хорватией.