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«Сахар убрал - пошли удары»: Хабиб отреагировал на гол Джикии

12 Октября 2021 • 09:59 Комментировать
Словения
1:2
РОССИЯ
окончен

Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на гол защитника сборной России Георгия Джикии во вчерашнем поединке против Словении (2:1) в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Футболист отметился эффектным голом через себя.

«Сахар убрал, и пошли удары», - гласит сообщение спортсмена в сторис инстаграм-аккаунта.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Валерия Карпина смогли подняться на первое место в группе, сместив на вторую строчку хорватов.

Заключительные матчи квалификации Россия проведет в ноябре. Сначала команда на своем поле примет Кипр, а затем на выезде сыграет с Хорватией.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Джикия Хабиб Нурмагомедов
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