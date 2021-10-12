Наставник словенцев отметил, что сборная России стала лучше без Дзюбы

Рулевой сборной Словении Матьяж Кек пообщался с журналистами после поединка с командой России в квалификации чемпионата мира-2022. Встреча завершилась поражением словенцев со счетом 1:2. Тренер отметил отсутствие в составе соперника нападающего Артёма Дзюбы.

В интервью ТАСС специалист заявил, что Артём был для него кошмаром в первом очном поединке. При этом наставник подчеркнул, что без Дзюбы сборная России выглядела более быстрой и гибкой. В конце беседы Кек поздравил российскую команду с победой.

Напомним, что Дзюба отказался играть за сборную, сославшись на плохие физические кондиции.