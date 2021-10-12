Сёмин: «В футболе без удачи никуда»

Бывший наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от победы сборной России над Словенией со счётом 2:1.

Известный российский специалист в разговоре с изданием Sport24 заявил, что остался доволен продемонстрированным подопечными Карпина футболом в Мариборе, хоть без нервов и не обошлось.

Не обошёл стороной Сёмин и персону Валерия Карпина: «Фартовый? Ну а почему нет, в футболе без удачи никуда. Поздравляю всю команду и страну с таким замечательным результатом».

Благодаря гостевому успеху и осечке Хорватии в матче со Словакией (2:2) россияне возглавили свою группу и претендуют на прямое попадание на чемпионат мира в Катар.