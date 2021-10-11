Агент: Сутормин заслужил капитанскую повязку в сборной России

Александр Клюев, агент хавбека «Зенита» Алексея Сутормина, отметил, что его подопечный заслужил быть капитаном сборной России в поединке квалификации ЧМ-2022 со Словенией.

«Рад за Лешу. Он заслужил быть капитаном сборной России. Сутормин - порядочный парень, достойно выступает за клуб и сборную. Поздравляю Алексея от всей души!» — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 11 октября, сборная России встретится с командой Словении в матче восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022. Поединок пройдет в городе Марибор. Начало запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.

Перед этим матчем Россия с 16 очками занимает второе место в группе Н, а словенцы с десятью баллами идут на третьей строчке.

