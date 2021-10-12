Джикия стал лучшим игроком матча Словения — Россия

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия признан лучшим футболистом матча со Словенией.

Поединок квалификации ЧМ-2022 состоялся в Мариборе. Россияне одолели соперника со счётом 2:1.

По ходу встречи Джикия стал автором одного из двух голов сборной России. Игрок поразил ворота Яна Облака эффектным ударом через себя.

Россия гарантировала себе как минимум второе место в группе и участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022. В восьми встречах россияне набрали 19 очков.

В следующем матче Россия 11 ноября в Санкт-Петербурге примет Кипр.