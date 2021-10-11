Бывший игрок сборной Словакии Мартин Якубко призвал тренерский штаб сборной России изменить тактику на матч со Словенией.

Многие в Словакии считают, что счет в матче Словакия - Россия не по игре, а вы как думаете?

Конечно, счет не по игре. По всем показателям сборная Словакии была сильнее, по ударам в створ, по владению мячом, но все-таки счет на табло. Россия не пропустила, но я думаю, что вы в этой игре отскочили.

Какие на ваш взгляд шансы сборной России уже против Словении?

Если сборная России поменяет тактику. Всем понятно, что тактика против Словакии была неверной. Я думаю, тренер многое поменяет в этой игре, ее рисунке. Я думаю, если сборная России сыграет с большей самоотдачей, чем против Словакии, то она может обыграть сборную Словении.

Сергей Румянцев