Твиттер сборной России тегнул Ибрагимовича после гола Джикии

Ждём реакцию форварда «Милана» Златана Ибрагимовича на яркий мяч Георгия Джикии в ворота словенцев.

Защитник московского «Спартак» забил гол Словении в рамках квалификационного матча чемпионата мира ударом в падении через себя. Благодаря этому мячу России удалось добыть в Мариборе важнейшую победу 2:1. Пресс-служба российской сборной незамедлительно отреагировала на мяч Джикии, передав привет Златану Ибрагимовичу.

Как известно, шведский нападающий является экспертом в умении нанести удар из самых нестандартных положений.

Предлагаем ещё раз насладиться победным мячом Джикии.

После 8 матчей у российской сборной 19 набранных баллов и текущее лидерство в группе H.