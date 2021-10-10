Далич надеется в понедельник оторваться от сборной России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич много шутил на пресс-конференции перед домашним матчем квалификации чемпионата мира 2022 года со словаками. Тем не менее, оценка соперника была очень серьезной. Далич относится с уважением к команде, за которую играют Милан Шкриньяр, Юрай Куцка и Марек Гамшик. Игроки, не выходившие на поле в Казани, еще опаснее, считает Далич.

- У России сложная игра на выезде, и это наш шанс на шаг приблизиться к Катару, - отметил Далич на пресс-конференции.

Напомним, что сборные Хорватии и России делят первое место в своей отборочной группе.