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Чемпионат мира по футболу 2022

Далич надеется в понедельник оторваться от сборной России

10 Октября 2021 • 23:33 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
2.50 3.25 3.00
Через 21 ч. 38 мин.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич много шутил на пресс-конференции перед домашним матчем квалификации чемпионата мира 2022 года со словаками. Тем не менее, оценка соперника была очень серьезной. Далич относится с уважением к команде, за которую играют Милан Шкриньяр, Юрай Куцка и Марек Гамшик. Игроки, не выходившие на поле в Казани, еще опаснее, считает Далич.

- У России сложная игра на выезде, и это наш шанс на шаг приблизиться к Катару, - отметил Далич на пресс-конференции.

Напомним, что сборные Хорватии и России делят первое место в своей отборочной группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Златко Далич
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