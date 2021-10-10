Тренер словенцев Кек: «Мы очень рады, что Дзюба не примет участия в матче»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек не стал скрывать, что порадовался отсутствию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в составе российской команды.

- Мы очень рады, что Артём Дзюба не примет участия в матче, потому что в прошлый раз он доставил нашей команде слишком много проблем, - заявил Кек на пресс-конференции.

Напомним, что капитан сборной России при Станиславе Черчесове отказался от игры за национальную команду в октябрьских матчах, сославшись на плохую форму.

Кек также отметил, что при Валерии Карпине сборная России играет чуть иначе, а уровень футбола команды достаточно высокий, несмотря на критику команды после победы над Словакией (1:0).