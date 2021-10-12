Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу сборной России над сборной Словении со счётом 2:1.

«Игра очень понравилась. Мы увидели сегодня совсем другую игру и другую команду. Сборная России была сегодня уверенной. Как я и говорил, очень важно будет забить первыми, это придало дополнительной уверенности. Голы двух защитников говорят о том, что наша сборная стала хорошо действовать при стандартах. Молодцы ребята. Возможно, в моменте с первым голом нам повезло, но это футбол. Хорватия сыграла вничью со Словакией, и ситуация в группе становится ещё интереснее.

Естественно, теперь цель - первое место в группе. Нам теперь необязательна победа с хорватами, достаточно будет ничьей. Ещё игра с Кипром, там тоже нельзя будет расслабиться. С хорватами можно играть в гостях, это Словакия сейчас доказала. Словения и Словакия достаточно хорошо выглядят, по игре они не заслуживают места, которое занимают.

Сегодня наших нужно хвалить. Россия порадовала. И оборона, и выходы в атаку. Словения моментами даже не знала, что делать. Казалось бы, промежуток между матчами был всего 3 дня, а Словения вроде бы даже лучше Словакии, а игра в исполнении нашей сборной совсем другая. Сегодня достойно выиграли на выезде, а три дня назад дома не понятно, во что играли, причем тем же составом. Футбол бывает непредсказуем», - сказал Деменко.