Сутормин стал пятым капитаном сборной России при Карпине

Тренерский штаб сборной России определился с составом на поединок против Словении в рамках квалификации ЧМ-2022.

На этот раз капитаном назначен хавбек Алексей Сутормин.

Ранее российскую команду с капитанской повязкой выводили на поле Георгий Джикия, Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев.

При Станиславе Черчесове постоянным капитаном был Артём Дзюба, но форвард до этого отказался выступать за национальную команду.

Текстовая трансляция матча Словения - Россия будет организована на Liveresult.ru.

Перед этим матчем Россия с 16 очками занимает второе место в группе Н, а словенцы с десятью баллами идут на третьей строчке.