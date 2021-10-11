Джикия удвоил преимущество России в матче со Словенией

Сборная России радует своих поклонников в выездном матче квалификации ЧМ-2022 с командой Словении.

На 33-й минуте гости удвоили преимущество. Кузяев сперва продавил Мевлю на правом краю штрафной площади, но с его ударом в ближний угол справился Облак. Но после подачи углового мяч дошёл до дальней штанги, где Джикия ударом через себя с левой ноги вогнал мяч под перекладину.

Напомним, первый гол в матче забил россиянин Игорь Дивеев.

Стоит отметить, что ранее сборная России под руководством Валерия Карпина выиграла три матча из четырёх.

Игра в Мариборе началась в 21:45 по московскому времени.

Текстовая трансляция противостояния доступна на Liveresult.ru.