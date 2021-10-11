В твиттер-аккаунте сборной России опубликован снимок формы, в которой подопечные Валерия Карпина сыграют против национальной команды Словении. Полевые футболисты выйдут на поле в красных футболках, а вратарь наденет зеленую экипировку с черными вставками.

Поединок сборных Словении и России в рамках восьмого тура квалификационного этапа чемпионата мира-2022 пройдет в понедельник, 11 октября. Начало – 21:45 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

После семи туров подопечные Валерия Карпина идут на втором месте, а словенцы располагаются на третьей позиции.