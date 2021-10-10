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Карпин: «Всё, что не получилось против Словакии, – это моя вина»

10 Октября 2021 • 19:21 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
2.60 3.20 2.90
11.10 21:45

На пресс-конференции перед матчем со Словенией главный тренер сборной России Валерий Карпин отвечал на вопросы о травмах и ответственности за игру команды.

Наставник сборной России отметил, что у игроков его команды не появилось новых проблем со здоровьем по итогам недавнего матча в Казани, который завершился со счетом 1:0.

Что касается качества футбола в игре со Словакией: «Всё, что не получилось, – это моя вина, потому что я не так донёс до них или не так объяснил. К ребятам у меня нет претензий», - заявил Карпин.

Матч со Словенией состоится в понедельник и начнется в 21:45. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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11.10  21:45 Беларусь ... Чехия 7.8 5 1.4
11.10  21:45 Хорватия ... Словакия 1.56 4.1 6.4
11.10  21:45 Эстония ... Уэльс 6 3.85 1.63
11.10  21:45 Голландия ... Гибралтар 1.01 35 60
11.10  21:45 Исландия ... Лихтенштейн 1.09 11 30
11.10  21:45 Норвегия ... Черногория 1.71 3.8 5.2
11.10  21:45 Словения ... РОССИЯ 3.55 3.3 2.2
11.10  21:45 Северная Македония ... Германия 12 7 1.23
11.10  21:45 Румыния ... Армения 1.64 4.1 5.4
11.10  21:45 Латвия ... Турция 14 5.6 1.27
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