Карпин: «Всё, что не получилось против Словакии, – это моя вина»

На пресс-конференции перед матчем со Словенией главный тренер сборной России Валерий Карпин отвечал на вопросы о травмах и ответственности за игру команды.

Наставник сборной России отметил, что у игроков его команды не появилось новых проблем со здоровьем по итогам недавнего матча в Казани, который завершился со счетом 1:0.

Что касается качества футбола в игре со Словакией: «Всё, что не получилось, – это моя вина, потому что я не так донёс до них или не так объяснил. К ребятам у меня нет претензий», - заявил Карпин.

Матч со Словенией состоится в понедельник и начнется в 21:45. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.