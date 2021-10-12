​Фанатов сборной России избили в Словении

После матча Словения – Россия в Мариборе произошёл неприятный инцидент. Группу фанатов российской сборной, состоящей из пяти человек, на одной из тёмных улиц избили местные фанаты. Один из болельщиков получил достаточно серьёзные травмы – переломы и множественные ушибы. О случившемся «РИА Новости» рассказал фанат по имени Роман, которому тоже досталось. Местная полиция оформила протокол по итогам инцидента.

Напомним, сборная России обыграла Словению на выезде со счётом 2:1 и вышла на первое место в своей отборочной группе. Впереди у команды Валерия Карпина игры с киприотами и хорватами.