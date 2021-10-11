Украинский журналист Франков: «Матч против Словакии показал, что россияне далеки от игры в футбол»

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артём Франков категорично высказался об игре сборной России в поединке против словаков в Казани (1:0).

- Предыдущий матч сборной России против Словакии показал, что россияне далеки от игры в футбол. Конечно же, три очка не пахнут, - приводит слова Франкова «Спорт-Экспресс».

Также он добавил, что во второй раз подряд команде Валерия Карпина не стоит надеяться на улыбку фортуны, а шансы в игре со Словенией видит скорее не в силе российской команды, а в слабости ее соперника.

Напомним, что в отборочной группе Н чемпионата мира лидируют Хорватия и Россия, Словения отстает на шесть очков.