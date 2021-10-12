Футбольный эксперт Владимир Пономарёв высказался о победе нашей сборной над словенцами в отборочном матче чемпионата мира – 2022.

- Как оцениваете матч со словенцами?

- Я не ожидал, что получится такая победа. Думал, мы будем играть от обороны. Все-таки надо присмотреться к сопернику. Но начали резво в нападении, с хорошо поставленной системой. Ребята действовали продуктивно и грамотно, вот и повели со счетом 2:0. Правда, забивали не нападающие, а защитники, но так получилось. Это тоже хороший фактор, что подключаются в атаку защитники. А дальше все пошло по плану – игра на удержание счета. Поэтому все немного откатились назад, и пошел сумбур. Но мы продержались, и это уже хороший фактор. Наша сборная на правильном пути. Карпин экспериментирует с составом. Он пригласил молодежь, новых ребят, которые не робеют даже в сложных матчах. Они делают то, что умеют. Не делай того, чего не умеешь, и все. Но мы видели, как Джикия забил мяч. Это просто уму непостижимо.

- Это везение?

- Конечно. Но в такой ситуации надо прочувствовать момент, сложиться и ударить через себя. Это сложно и происходит интуитивно, по ситуации. Это не наигрывается.

- Тем более, он защитник.

- Конечно. Играли ребята нормально. С точки зрения физики команда подтягивается. Соперник больше устал, а мы выдержали натиск. Это важно, потому что в конце матчей навал бывает очень часто. Были небольшие контратаки у нас, но мы ими не воспользовались. Хотя могли забить еще один мяч. Тогда выдохнули бы. А так, счет был скользкий до самого конца игры.

- Какие моменты вам не понравились?

- То, что у нас нет нападающих, которые держали бы мяч и, тем самым, соперника в напряжении. Смолов много двигался, и это хорошо, потому что защитники бегали за ним и уставали. Когда он ушел с поля, нашим стало играть полегче. Так что правильно его заменили на Заболотного. Но Антон пока не вписался в игру. Он ведь футболист, которого надо снабжать мячами.

Если говорить о вратаре, Сафонов хорошо отыграл, брал то, что нужно, потому что серьезные моменты были. И не допускал отскоков мяча.

Дивеев получил травму. Жаль, потому что паховая мышца болезненная и мешает движению. Плюс она долго лечится. А так, оборона сборной более-менее стабилизировалась. Хотя было много фолов у нашей штрафной площади.

- Сборная избавилась от дзюбазависимости? Без Артёма наша команда не проигрывает.

- Думаю, да. Все двигаются, а он стоит, как и Соболев, и ждет мяча. А движение – главное в процессе игры. Вот Смолов бегал по всему полю и изматывал соперника. Они все время за ним следили и были в напряжении. Потому что скорость у Фёдора неплохая, плюс он хорошо закрывает мяч корпусом. Я рад, что Дзюбы и Соболева нет в сборной. Играть все время на столбах, в ожидании, что они кому-то скинут мяч головой – не продуктивно.

Реклама

- Как оцените игру Кузяева? Он буквально преобразился в отсутствие лидеров.

- Хорошо сыграл, полезно для команды. Ему бы еще добавить в арсенал удары со средней дистанции. Таких полузащитников у нас нет. Но Карпин это прекрасно понимает.

- Мы занимаем теперь первое место в группе. Психологически нам теперь должно быть полегче?

- Это накладывает еще большую ответственность. Кипр-то дома мы должны положить, а потом со спортивной злостью надо подойти к матчу с хорватами. Там надо дать бой. Вчера наши играли близко к фолу. Именно так надо действовать и с Хорватией. Потрепать их. Но аккуратно, чтобы без карточек.

- Если нас будет устраивать ничья после матча с Кипром, надо ли играть именно на этот результат с хорватами?

- Нет. Нам даже думать об этом не надо. Всех нужно бить. Киприотам надо штуки три забивать и подойти с хорошим настроением к хорватам. Наши футболисты должны почувствовать свою силу и понять, что они не хуже соперника.

- У Карпина пока все получается. Удивлены этому или ожидали от него такого результата? И что думаете о том, что его сейчас называют везунчиком?

- Пусть называют. Пока ему везет. Это нормальное явление. Ребята в него поверят и болельщики тоже. Игроки наберут форму, обнаглеют, и тогда все пойдет как по маслу. Тогда и везение не пригодится.

Елена Григорьевская