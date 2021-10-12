В понедельник сборная России порадовала страну гостевой победой над Словенией со счётом 2:1. Набор трёх очков в Мариборе вкупе с ничьей Хорватии в матче со Словакией (2:2) вывел команду Валерия Карпина на первое место в своей отборочной группе.

На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео, приоткрывающее закулисье матча против словенцев.

Теперь сборная России соберётся в ноябре. Команда Валерия Карпина сыграет против Кипра на своём поле, а также против Хорватии на выезде. С высокой долей вероятности судьба билета на чемпионат мира будет решаться в заключительном туре.