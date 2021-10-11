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Чемпионат мира по футболу 2022

Боярский: «У Карпина пока ничего не получается»

11 Октября 2021 • 18:34 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
2.50 3.25 3.00
Через 3 ч. 0 мин.

Известный актёр Михаил Боярский не верит в сборную России  в сегодняшнем матче в Мариборе, где ей будет противостоять словенская команда, которая не потеряла шансы на выход из отборочной группы Н чемпионата мира 2022 года.

- Сборная проиграет Словении. Чудес не бывает. У Карпина пока ничего не получается, - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Народный артист считает, что победа над Словакией ничего не значит из-за плохого качества футбола в той встрече. Также он ставит под сомнение уровень Валерия Карпина, но также рассматривает версию, что у него было мало времени проявить себя у руля национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Михаил Боярский
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