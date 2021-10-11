Боярский: «У Карпина пока ничего не получается»

Известный актёр Михаил Боярский не верит в сборную России в сегодняшнем матче в Мариборе, где ей будет противостоять словенская команда, которая не потеряла шансы на выход из отборочной группы Н чемпионата мира 2022 года.

- Сборная проиграет Словении. Чудес не бывает. У Карпина пока ничего не получается, - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Народный артист считает, что победа над Словакией ничего не значит из-за плохого качества футбола в той встрече. Также он ставит под сомнение уровень Валерия Карпина, но также рассматривает версию, что у него было мало времени проявить себя у руля национальной команды.