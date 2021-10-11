Оздоев: «Надо брать три очка. Надеюсь, Хорватия проиграет»

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев переживает за сборную России, которая в эти минуты встречается со Словенией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Футболист опубликовал пост в «Твиттере». Он надеется, что россияне завоюют три очка. После первого тайма подопечные Валерия Карпина выигрывали со счётом 2:1.

«Надо брать три очка. Надеюсь, Хорватия проиграет», — написал Оздоев.

В параллельной игре Хорватия в родных стенах проигрывает Словакии (1:2).

Игра в Мариборе началась в 21:45 по московскому времени. За Россию голы забили Дивеев и Джикия.

Текстовая трансляция противостояния доступна на Liveresult.ru.