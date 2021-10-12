Россия удержала статус европейской команды второго эшелона

В понедельник сборная России обыграла словенцев и благодаря результату в параллельном матче вышла на первое место в группе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о поединке в Мариборе.

Сколько было страхов накануне этого матча! Сборная России провела откровенно слабый матч против словаков, где чудом отскочила. При этом словенцы – исторически очень неудобный соперник. Ранее мы им проиграли два гостевых матча из двух, и оба – в отборе к чемпионату мира. Многие ли были уверены в нашей победы? Едва ли. Однако она случилась.

Сейчас многие смотрят в таблицу и радуются первому месту. Честно говоря, как раз в этом смысла не слишком много. Хорваты точно обыграют мальтийцев в следующем матче, так что всё будет решаться в последнем туре. Выстоять в Сплите (или в Загребе) нашей команде будет очень непросто. И это мягко сказано. Да, здорово, что у нас будет запасной вариант в качестве ничьей (при условии, что Кипр дома обыграем), но рассчитывать на победу в Хорватии было бы слишком оптимистично. Даже просто не проиграть будет слишком тяжело.

Однако сейчас хочется отметить другое. После жеребьёвки отборочного турнира многие обсуждали, что сборная России может бороться за первое место, но может легко оказаться и четвёртой. Сейчас же досрочно, за два тура до конца отбора, мы уже гарантировали второе место. Как трактовать этот результат? С одной стороны, мы точно не наиграли, чтобы свысока смотреть на Словакию и Словению. Матчи получились тяжёлыми, и наши победы вышли трудовыми и не без везения. С другой стороны, мы набрали десять очков в четырёх матчах. Стабильность! А это признак сами знаете чего.

Уж точно не хочется списывать наше превосходство на проблемы соперников. У нас у самих их хватало как на протяжении всего цикла, так и конкретно в этот октябрьский отрезок. Скажете, не стоит себя равнять с уровнем Словакии и Словении? Тогда зачем было пугать Шкриньяром, Куцкой, Облаком и Иличичем?

Пожалуй, главный результат текущего отборочного турнира – это то, что мы всё же уверенно удержали статус европейской сборной второго эшелона. Мы очень боялись, особенно после Евро и провалов наших клубов, что национальная команда рухнет. Этого не случилось, даже несмотря на смену тренера и кардинальное кадровое обновление. Сборная России уж точно сохранила свой уровень, а может, даже прыгнула чуть выше головы.

Сборная России уже гарантировала вторую строчку. Мы выступили лучше, чем ряд крепких европейских команд. Греция, Австрия, Украина или Босния, Чехия или Уэльс, Норвегия или Турция, Польша или Венгрия могут не стать вторыми. Второе место само по себе ничего не даёт, там ещё сложнейшие стыки будут, но факт в том, что мы как минимум в них сыграем, а многие даже до них не дотянут.

Кстати, матч в Мариборе, судя по всему, продлил контракт Карпина. Его соглашение истекает в конце года, но теперь понятно, что он точно продолжит работу со сборной, а 2022 год в любом случае будет состоять не только из товарищеских матчей. Карпин определенно заслужил этого. Пока сборная России не стала играть лучше, чем при Черчесове, однако национальная команда стала биться, и этого уже достаточно, чтобы быть среди лучших на континенте.

А напоследок остаётся помечтать, что мы обыграем Кипр и не проиграем в Хорватии. У этой сборной России есть желание бороться всегда и до конца, а это порождает везение. Так давайте верить!

Андрей Центров