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Чемпионат мира по футболу 2022

Геркус: «С Хорватией нужна лишь ничья, но ничьи на заказ - не наш конёк»

12 Октября 2021 • 11:32 Комментировать (1)
Словения
1:2
РОССИЯ
окончен

Экс-гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на лидерство сборной России в отборочной группе чемпионата мира-2022. Накануне подопечные Валерия Карпина на выезде одолели Словению (2:1), а лидировавшая Хорватия допустила осечку в игре со Словакией (2:2) и опустилась на второе место.

«С Хорватией вместо победы по заказу нужна лишь ничья. По опыту мы знаем, что ничьи на заказ - не наш конек. Болеем!», - гласит сообщение Геркуса в телеграм-канале.

После восьми туров на счету сборной России 19 баллов, у Хорватии 17 очков в копилке.

В девятом туре команда Карпина в родных стенах примет Кипр, а завершит квалификацию гостевой встречей с подопечными Златко Далича.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Илья Геркус
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Комментарии (1)
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Don sangre
12 Октября 2021 в 12:14
Надоть поднатужится Кипр еще обыграть
А то мы то знаемо как наши футболеры порою чудят попервач им в калач
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