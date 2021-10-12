Геркус: «С Хорватией нужна лишь ничья, но ничьи на заказ - не наш конёк»

Экс-гендиректор столичного «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на лидерство сборной России в отборочной группе чемпионата мира-2022. Накануне подопечные Валерия Карпина на выезде одолели Словению (2:1), а лидировавшая Хорватия допустила осечку в игре со Словакией (2:2) и опустилась на второе место.

«С Хорватией вместо победы по заказу нужна лишь ничья. По опыту мы знаем, что ничьи на заказ - не наш конек. Болеем!», - гласит сообщение Геркуса в телеграм-канале.

После восьми туров на счету сборной России 19 баллов, у Хорватии 17 очков в копилке.

В девятом туре команда Карпина в родных стенах примет Кипр, а завершит квалификацию гостевой встречей с подопечными Златко Далича.