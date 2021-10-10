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Деменко: «Словакия и Словения - команды не топ-уровня, с ними можно и нужно играть» эксклюзив

10 Октября 2021 • 22:43 Комментировать (1)
Словения
...
РОССИЯ
2.50 3.25 3.00
Через 21 ч. 39 мин.

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Словении и России.

«Конечно, будет тяжело. Тем более, игра будет проходить в Словении в присутствии болельщиков соперника. Словаки переиграли нас во всем, но наши были физически хороши, а самое главное - результат. Со Словенией будет гораздо сложнее. Будем надеяться на маленькое чудо. Если быть объективным, в матче со Словакией ничего у нас не получалось. Но, повторюсь, главное - результат. Мы должны подойти к матчу со словенцами в оптимальной форме, тем более, победа над Словакией должна дать эмоциональный подъем.

Возможно, Карпин что-то придумает новое. Иногда мы видим какие-то необычные и неожиданные ходы. Может быть, именно для Словении что-то придумают. Скорее всего, наши вновь будут играть на контратаках. Играть нужно лучше, чем со Словакией. Для Словении это матч жизни и смерти. Им нужна только победа, если они хотят сохранить шансы на выход. Для них эта игра ключевая, и они будут делать все для победы. Было бы очень неплохо для России забить первыми. Это заставит соперника открыться ещё больше. И тогда контратаки будут ещё опаснее.

Словакия и Словения - команды не топ-уровня, с ними можно и нужно играть. Для всех был, конечно, нонсенс, что мы играли практически без мяча в игре со Словакией. Очень много потерь и процент владения 26 - надо отдать должное ребятам, которые физически выдержали, играя в обороне. Надеюсь, в игре со Словенией будет другой темп и больше контроля мяча», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко
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Комментарии (1)
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BESTJuventus10
10 Октября 2021 в 23:00
а Россия же капец какой топ уровень.
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11.10  19:00 Кипр ... Мальта 1.7 3.7 5.6
11.10  21:45 Словения ... РОССИЯ 3.55 3.3 2.2
11.10  21:45 Северная Македония ... Германия 12 7 1.23
11.10  21:45 Румыния ... Армения 1.64 4.1 5.4
11.10  21:45 Латвия ... Турция 14 5.6 1.27
11.10  21:45 Беларусь ... Чехия 7.8 5 1.4
11.10  21:45 Хорватия ... Словакия 1.56 4.1 6.4
11.10  21:45 Эстония ... Уэльс 6 3.85 1.63
11.10  21:45 Голландия ... Гибралтар 1.01 35 60
11.10  21:45 Исландия ... Лихтенштейн 1.09 11 30
11.10  21:45 Норвегия ... Черногория 1.71 3.8 5.2
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