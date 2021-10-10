Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Словении и России.

«Конечно, будет тяжело. Тем более, игра будет проходить в Словении в присутствии болельщиков соперника. Словаки переиграли нас во всем, но наши были физически хороши, а самое главное - результат. Со Словенией будет гораздо сложнее. Будем надеяться на маленькое чудо. Если быть объективным, в матче со Словакией ничего у нас не получалось. Но, повторюсь, главное - результат. Мы должны подойти к матчу со словенцами в оптимальной форме, тем более, победа над Словакией должна дать эмоциональный подъем.

Возможно, Карпин что-то придумает новое. Иногда мы видим какие-то необычные и неожиданные ходы. Может быть, именно для Словении что-то придумают. Скорее всего, наши вновь будут играть на контратаках. Играть нужно лучше, чем со Словакией. Для Словении это матч жизни и смерти. Им нужна только победа, если они хотят сохранить шансы на выход. Для них эта игра ключевая, и они будут делать все для победы. Было бы очень неплохо для России забить первыми. Это заставит соперника открыться ещё больше. И тогда контратаки будут ещё опаснее.

Словакия и Словения - команды не топ-уровня, с ними можно и нужно играть. Для всех был, конечно, нонсенс, что мы играли практически без мяча в игре со Словакией. Очень много потерь и процент владения 26 - надо отдать должное ребятам, которые физически выдержали, играя в обороне. Надеюсь, в игре со Словенией будет другой темп и больше контроля мяча», - сказал Деменко.