Джикия: «Моя задача была - просто попасть по мячу, желательно в ворота»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча со словенцами (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Ваш мяч, который вы забили, это было что-то феерическое. Вы к нему готовились, вы его отрабатывали на тренировках? Расскажите, вообще откуда это?

- Конечно, нет, конечно, нет. Я уже говорил, что моя задача была - просто попасть по мячу, желательно в ворота, потому что это был сложный мяч, сложная траектория, которую я рассчитал, но не более того.

- Жестко играли словенцы, особенно, в самом начале, вам досталось. Что там было, насколько это было опасно?

- Мы и были готовы к такой игре, что будет много борьбы. Игровой эпизод, досталось, да. Но самое главное, что смог доиграть.

- Расскажите про игру в обороне, потому что во втором тайме какой-то валидол был. Насколько было сложно, что там происходило?

- Я повторюсь, что еще до матча мы знали, что будет очень тяжелая игра, что в случае такой равной игры будет очень много навала. Потому что им очень нужна была победа, как и нам. Мы, в принципе, ожидали, что так будет. Все ребята бились, сражались. Осипенко и Чистякова хочу тоже отметить, которые вышли в такую сложную игру и просто бились, как львы. Все молодцы, все.

- В раздевалке все разговоры о том, что у нас только защитники забивают?

- Интересно, где нападающие, конечно. Дивеев сегодня тоже забил классный гол, поэтому он тоже огромный молодец. Самое главное, ему здоровья, небольшая травма. Надеюсь, что он вернется в клуб и побыстрее поправится. А так понятно, что все должны забивать, тем более, это были стандарты, где мы немного поопаснее будем, наверное. Но опять же повторюсь, самое главное, что команда выиграла, это намного приятнее. Всех с победой.