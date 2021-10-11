Булыкин: «Я склонен верить Дзюбе»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин призвал болельщиков не критиковать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который не поехал в команду на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира.

- Если Артём говорит, что не может помочь, то я склонен ему верить. Вдруг он действительно психологически или физически не готов, - приводит слова Булыкина RT.

Экс-футболист не исключает, что Дзюба может играть на уколах, либо же болью в колене или микронадрывом мышцы. Булыкин также не отбрасывает версию о том, что Дзюба просто отказывается играть под началом Валерия Карпина.

В понедельник сборная России проведет ключевой матч с командой Словении.