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Булыкин: «Я склонен верить Дзюбе»

11 Октября 2021 • 17:12 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
2.50 3.25 3.00
Через 3 ч. 28 мин.

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин призвал болельщиков не критиковать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который не поехал в команду на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира.

- Если Артём говорит, что не может помочь, то я склонен ему верить. Вдруг он действительно психологически или физически не готов, - приводит слова Булыкина RT.

Экс-футболист не исключает, что Дзюба может играть на уколах, либо же болью в колене или микронадрывом мышцы. Булыкин также не отбрасывает версию о том, что Дзюба просто отказывается играть под началом Валерия Карпина.

В понедельник сборная России проведет ключевой матч с командой Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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