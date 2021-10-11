Арбитр мог назначить 11-метровый в ворота Словении, но отменил решение из-за офсайда Смолова

В начале первого тайма поединка квалификации ЧМ-2022 между сборными Словении и России главный судья Артур Диаш назначил 11-метровый в ворота хозяев.

Арбитр зафиксировал фол со стороны вратаря словенцев Яна Облака на Фёдоре Смолове.

Однако затем рефери отменил своё решение. Дело в том, что в момент передачи российский нападающий был в офсайде.

Текстовая трансляция противостояния доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем Россия с 16 очками занимает второе место в группе Н, а словенцы с десятью баллами идут на третьей строчке.