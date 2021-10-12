Черданцев: Видимо, в сборной России накапливается какая-то положительная энергия

Комментатор Георгий Черданцев признался, что не ожидал такого преображения сборной России после поединка квалификации ЧМ-2022 со Словенией.

11 октября россияне в Мариборе одолели Словению со счётом 2:1.

«Не скрою, удивлён. Это парадокс. Видимо, накапливается в сборной какая-то положительная энергия. Команда же собралась не в первый раз. Коллектив складывается не за один день.

Главное, что мы увидели вчера — победную раздевалку после игры. Песня «Валера», единение существенно обновленной команды. Вот это действительно здорово! Болельщики принимают этого тренера, плюс есть первое место в группе. Чего еще хотеть?» - цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс».

Сборная России завершит квалификацию ЧМ-2022 матчами с Кипром и Хорватией, которые пройдут в ноябре.