Губерниев: Дзюба, набравший форму, очень может пригодиться в матче с Хорватией

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы сборной России над Словенией в квалификации ЧМ-2022.

Россияне одолели соперника со счётом 2:1.

«Победили 2:1 Словению. Сегодня играли уже сносно. Первый тайм так даже неплохо, ну точно лучше, чем со словаками.

Теперь изменился расклад. Нас в решающем матче с хорватами устроит и ничья. Учитывая, как нам даются голы, это может быть важно. Разница голов теперь никакого значения иметь не будет…

Кстати, Дзюба, набравший форму, очень может пригодиться в матче с хорватами. Он и Карпин характеры показали, можно и о стране подумать вместе», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В следующем поединке Россия 11 ноября в Санкт-Петербурге примет Кипр.