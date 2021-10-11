Иличич сократил отставание Словении в матче с Россией

В эти минуты российская сборная проводит очередной матч в рамках европейской квалификации к чемпионату мира, выступая против словенцев в Мариборе.

На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу гостей. Отквитать один мяч на 43-й минуте словенцы смогли усилиями Йосипа Иличича. Игрок «Аталанты» результативно замкнул стремительно разыгранную комбинацию, пробив в одно касание.

Ранее в составе россиян отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Отметим, что это первый пропущенный мяч для российской сборной при Валерии Карпине.

Трансляция матча Словения – Россия доступна на сайте Liveresult.ru.