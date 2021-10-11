Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 204 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Гордеев: Хочу увидеть больше действий, которые помогут вскрывать оборону Словении эксклюзив

11 Октября 2021 • 12:54 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
2.50 3.25 3.00
Через 6 ч. 35 мин.

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата мира - 2022 Словения - Россия.

- Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции сказал, что нет больших отличий между Словенией и Словакией. Вы тоже так считаете?

- Я тоже думаю, что уровень команд плюс-минус одинаковый. Но нюансов куча, и в них надо разбираться.

- С такой игрой, какую наша команда показала в матче со словаками, сложно будет рассчитывать на успех в предстоящей встрече?

- Важно увидеть движение. Если взять несколько игр сборной под руководством Карпина, хочется увидеть, прежде всего, этот компонент. Понятно, что ребята сейчас знакомятся с требованиями наставника. Они должны быть поняты и приняты, чтобы воплощать их на поле, поэтому какое-то время все равно нужно. Понятно, что сборная – это такая раскаленная история, здесь все очень быстро происходит. Хочется увидеть поступательные движения внутри команды. Ошибки были, есть и будут, но если мы увидим, что идет движение, то и ошибки будут прощаться. Хорошо, что сейчас есть результат, а дальше хочется увидеть движение команды.

- Какую роль в матче будет играть психология, ведь игра для нас важнейшая?

- В каждой встрече она играет большую роль. Это уже умение тренерского штаба, донести какие-то вещи, нюансы, чтобы ребята понимали, что есть ответственность за результат, и мы должны показать все, на что способны. Команда сейчас обновлена. Есть новые лица, которые хотят заявлять о себе. Думаю, психология - важная вещь, но на то ты игрок сборной, чтобы справляться с ней.

- После матча со словаками Карпин сказал, что плохая игра - это только его вина. Он пытается вывести игроков из-под удара, чтобы их ничего не тяготило?

- Это совершенно правильно. Он хочет показать, что мы все вместе, вместе выигрываем, вместе совершаем какие-то ошибки. Это объединение с одной стороны. А потом ребята только принимают какие-то требования, и ошибки на этом этапе неизбежны.  

- У сборной России в четырех матчах при Карпине нет ни одного пропущенного мяча. Эта серия продолжится?

- Хотелось бы. Это неплохой тренд для нашей команды. Не могу сказать, что у нас сборная оборонительного толка. По игре мы действуем порой агрессивно и авантюрно. Проскальзывают такие моменты. Здесь нужен баланс. Хорошо, что мы играем на ноль. Но важно понимать, что соперник много моментов создал у наших ворот, и есть доля везения в том, что нам не забили. Хочется пожелать, чтобы у нас было поступательное движение в качестве игры.  

- Сафонов был признан лучшим игроком матча со Словакией. Он должен играть сегодня на воротах?

- Это вопрос к Кафанову.

Реклама


- А что касается атаки, больше одного забитого мяча словенцам мы вряд ли увидим, учитывая, что в Казани наша сборная не создавала моментов?

- Хочется увидеть больше осознанности и действий, которые помогут вскрывать такую сложную  оборону. Словения и Словакия – это сборные, которые умеют обороняться, со своими лидерами. Поэтому нам надо сыграть с пониманием того, что нужно делать в конкретный момент на поле. Если оно будет, то забитые мячи мы увидим.

- За эти три дня вряд ли что-то кардинально у нашей сборной может измениться?

- Хочется, чтобы мы увидели движение к этому. Правильно Карпин принял часть критики на себя. Надо всем вместе двигаться. Есть команда, которая строится, хочет выигрывать. Есть много новых лиц. Все в наших руках.

Елена Григорьевская   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Гордеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.10  19:00 Кипр ... Мальта 1.7 3.7 5.6
11.10  21:45 Эстония ... Уэльс 6 3.85 1.63
11.10  21:45 Норвегия ... Черногория 1.71 3.8 5.2
11.10  21:45 Словения ... РОССИЯ 3.55 3.3 2.2
11.10  21:45 Румыния ... Армения 1.64 4.1 5.4
11.10  21:45 Беларусь ... Чехия 7.8 5 1.4
11.10  21:45 Голландия ... Гибралтар 1.01 35 60
11.10  21:45 Северная Македония ... Германия 12 7 1.23
11.10  21:45 Латвия ... Турция 14 5.6 1.27
11.10  21:45 Хорватия ... Словакия 1.56 4.1 6.4
11.10  21:45 Исландия ... Лихтенштейн 1.09 11 30
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Октября
14:57 · Чемпионат мира 2022
Печник: «Не думаю, что Марибор специально выбрали ареной для игры с Россией»
14:04 · Чемпионат мира 2022
Гамула: «Сейчас страха у сборной быть не должно, ведь второе место уже почти в кармане» эксклюзив
13:55 · Чемпионат мира 2022
Сборная России показала форму на матч со Словенией фото
12:48 · Чемпионат мира 2022
Экс-игрок сборной Словении: «Карпину нельзя вести себя с футболистами как с котятами»
10:40 · Чемпионат мира 2022
Месси вошёл в топ-5 лучших бомбардиров отбора ЧМ
09:18 · Чемпионат мира 2022
Месси прокомментировал разгромную победу над Уругваем
08:53 · Чемпионат мира 2022
Месси забил юбилейный гол за сборную Аргентины
08:21 · Чемпионат мира 2022
Сборная Чили всухую одолела Парагвай, волевая победа Венесуэлы над Эквадором
08:15 · Чемпионат мира 2022
Бразилия потеряла первые очки в отборе ЧМ-2022, не сумев обыграть Колумбию
08:10 · Чемпионат мира 2022
Гол Месси помог Аргентине крупно победить Уругвай 6
02:03 · Чемпионат мира 2022
Словения - Россия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
10 Октября
23:33 · Чемпионат мира 2022
Далич надеется в понедельник оторваться от сборной России
19:21 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Всё, что не получилось против Словакии, – это моя вина»
18:47 · Чемпионат мира 2022
Тренер словенцев Кек: «Мы очень рады, что Дзюба не примет участия в матче» 4
18:13 · Чемпионат мира 2022
Бийол: «Я знаю русских игроков хорошо, они очень квалифицированные»
Все новости
Рекомендуем