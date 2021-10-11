Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата мира - 2022 Словения - Россия.

- Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции сказал, что нет больших отличий между Словенией и Словакией. Вы тоже так считаете?

- Я тоже думаю, что уровень команд плюс-минус одинаковый. Но нюансов куча, и в них надо разбираться.

- С такой игрой, какую наша команда показала в матче со словаками, сложно будет рассчитывать на успех в предстоящей встрече?

- Важно увидеть движение. Если взять несколько игр сборной под руководством Карпина, хочется увидеть, прежде всего, этот компонент. Понятно, что ребята сейчас знакомятся с требованиями наставника. Они должны быть поняты и приняты, чтобы воплощать их на поле, поэтому какое-то время все равно нужно. Понятно, что сборная – это такая раскаленная история, здесь все очень быстро происходит. Хочется увидеть поступательные движения внутри команды. Ошибки были, есть и будут, но если мы увидим, что идет движение, то и ошибки будут прощаться. Хорошо, что сейчас есть результат, а дальше хочется увидеть движение команды.

- Какую роль в матче будет играть психология, ведь игра для нас важнейшая?

- В каждой встрече она играет большую роль. Это уже умение тренерского штаба, донести какие-то вещи, нюансы, чтобы ребята понимали, что есть ответственность за результат, и мы должны показать все, на что способны. Команда сейчас обновлена. Есть новые лица, которые хотят заявлять о себе. Думаю, психология - важная вещь, но на то ты игрок сборной, чтобы справляться с ней.

- После матча со словаками Карпин сказал, что плохая игра - это только его вина. Он пытается вывести игроков из-под удара, чтобы их ничего не тяготило?

- Это совершенно правильно. Он хочет показать, что мы все вместе, вместе выигрываем, вместе совершаем какие-то ошибки. Это объединение с одной стороны. А потом ребята только принимают какие-то требования, и ошибки на этом этапе неизбежны.

- У сборной России в четырех матчах при Карпине нет ни одного пропущенного мяча. Эта серия продолжится?

- Хотелось бы. Это неплохой тренд для нашей команды. Не могу сказать, что у нас сборная оборонительного толка. По игре мы действуем порой агрессивно и авантюрно. Проскальзывают такие моменты. Здесь нужен баланс. Хорошо, что мы играем на ноль. Но важно понимать, что соперник много моментов создал у наших ворот, и есть доля везения в том, что нам не забили. Хочется пожелать, чтобы у нас было поступательное движение в качестве игры.

- Сафонов был признан лучшим игроком матча со Словакией. Он должен играть сегодня на воротах?

- Это вопрос к Кафанову.

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- А что касается атаки, больше одного забитого мяча словенцам мы вряд ли увидим, учитывая, что в Казани наша сборная не создавала моментов?

- Хочется увидеть больше осознанности и действий, которые помогут вскрывать такую сложную оборону. Словения и Словакия – это сборные, которые умеют обороняться, со своими лидерами. Поэтому нам надо сыграть с пониманием того, что нужно делать в конкретный момент на поле. Если оно будет, то забитые мячи мы увидим.

- За эти три дня вряд ли что-то кардинально у нашей сборной может измениться?

- Хочется, чтобы мы увидели движение к этому. Правильно Карпин принял часть критики на себя. Надо всем вместе двигаться. Есть команда, которая строится, хочет выигрывать. Есть много новых лиц. Все в наших руках.

Елена Григорьевская