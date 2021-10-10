Червиченко опасается возможной потери очков со Словенией

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением касаемо предстоящей игры со словенцами в квалификации к чемпионату мира.

Собеседник «Спорт-экспресса» допускает, что сборная России может оступиться в Мариборе. По его мнению, в прошлом матче подопечные Карпина вполне могли проиграть Словакии.

«Карпин – фартовый парень, но когда-то это должно закончиться. Шансов всё меньше. Тем более играем на выезде», - подчеркнул Андрей Червиченко.

Одной из ключевых проблем сборной России бывший президент «Спартака» назвал отсутствие забивного форварда.

К матчу 8-го тура отбора со Словенией российская сборная подходит с 16 очками и вторым местом в группе H.