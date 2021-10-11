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Чемпионат мира по футболу 2022

Печник: «Не думаю, что Марибор специально выбрали ареной для игры с Россией»

11 Октября 2021 • 14:57 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
2.50 3.25 3.00
Через 6 ч. 35 мин.

Бывший игрок сборной Словении, автор гола в Москве в 2009 Нейц Печник в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч со сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года.

Как вы думаете, сборная Словении изменилась с момента последней игры с Россией?

Да, я считаю, что сборная Словении стала сильнее с марта. У нас сейчас, на мой взгляд, отличное молодое поколение, которое набирается опыта и становится сильнее с каждой игрой.

Матч против России специально пройдет в Мариборе?

Нет, я не думаю, что Марибор специально выбрали ареной для этой игры. Напоминаю, что мы уже играли там не только со сборной России. Я очень рад, что матч пройдет именно в Мариборе. Там великолепная атмосфера всегда, сборной будет комфортно играть с такой поддержкой. Да и это особенный город для меня.

Чего ждете от этой игры?

Конечно, я ожидаю тяжелую игру. Как мы знаем, у России преимущество 6 очков над Словенией. По сути это решающий матч для Словении, чтобы сохранить шансы на путевку на чемпионат мира. Все это понимают, так что я уверен, что Словения будет играть на победу и, надеюсь, добьется  успеха в этой игре.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
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11.10  21:45 Норвегия ... Черногория 1.71 3.8 5.2
11.10  21:45 Словения ... РОССИЯ 3.55 3.3 2.2
11.10  21:45 Румыния ... Армения 1.64 4.1 5.4
11.10  21:45 Беларусь ... Чехия 7.8 5 1.4
11.10  21:45 Голландия ... Гибралтар 1.01 35 60
11.10  21:45 Северная Македония ... Германия 12 7 1.23
11.10  21:45 Латвия ... Турция 14 5.6 1.27
11.10  21:45 Хорватия ... Словакия 1.56 4.1 6.4
11.10  21:45 Исландия ... Лихтенштейн 1.09 11 30
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