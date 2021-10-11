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Гамула: «Сейчас страха у сборной быть не должно, ведь второе место уже почти в кармане» эксклюзив

11 Октября 2021 • 14:04 Комментировать
Словения
...
РОССИЯ
2.50 3.25 3.00
Через 6 ч. 35 мин.

Российский тренер Игорь Гамула в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Словении и России.

«Фаворита в этом матче назвать нельзя. То, что наша команда берёт очки при той ситуации, что сложилась в сборной, это очень хорошо. Наши показывают характер и бойцовские качества, может, не хватает игры, но она придет. В любом случае качество игры прибавится. Был тяжелый матч со Словакией, думаю, со Словенией будет проще. Наши ребята постараются добыть победу. Сильного психологического давления не будет, это дома свои болельщики ждали только хороших результатов. Психологического груза нет, в Словении нужно постараться взять три очка.

Сложно сказать, какой стиль игры выберет наша команда. Валерий Карпин хорошо изучит соперника, посмотрит, как играют словенцы, и под это подстроит схему. Думаю, будут играть смелее. Со Словакией играли более осторожно, боялись пропустить. Сейчас страха быть не должно, нечего бояться, ведь второе место уже почти в кармане. Нужно победить и постараться занять первое», - сказал Гамула.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Гамула
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