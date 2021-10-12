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Сутормин: «Быть капитаном сборной России – гордость и ответственность»

12 Октября 2021 • 20:15 Комментировать
Словения
1:2
РОССИЯ
окончен

Хавбек сборной России Алексей Сутормин добавил пост в «Инстаграме». Ранее россияне победили Словению со счётом 2:1.

«Быть капитаном такой команды – не только гордость и ответственность, а ещё и классные впечатления. О которых мечтаешь с детства и которые дают мотивацию здесь и сейчас. С победой, страна! Давайте верить друг в друга», — написал Сутормин.

Ранее Сутормин стал пятым капитаном сборной России под руководством Валерия Карпина.

Напомним, россияне победили в Мариборе благодаря голам Игоря Дивеева и Георгия Джикии.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexey Sutormin (@alexsutor91)

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словении Алексей Сутормин
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