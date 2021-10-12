Сутормин: «Быть капитаном сборной России – гордость и ответственность»

Хавбек сборной России Алексей Сутормин добавил пост в «Инстаграме». Ранее россияне победили Словению со счётом 2:1.

«Быть капитаном такой команды – не только гордость и ответственность, а ещё и классные впечатления. О которых мечтаешь с детства и которые дают мотивацию здесь и сейчас. С победой, страна! Давайте верить друг в друга», — написал Сутормин.

Ранее Сутормин стал пятым капитаном сборной России под руководством Валерия Карпина.

Напомним, россияне победили в Мариборе благодаря голам Игоря Дивеева и Георгия Джикии.