Сборная России впервые пропустила при Карпине, но победила в Мариборе и возглавила группу

В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сборная России пожаловала в Словению.

Воспоминания о Мариборе у болельщиков сборной России со стажем не самые лучшие. Некоторые до сих пор вздрагивают, от квалификации отбора в 2009-м году. Минимальное поражение в Мариборе, удаления Кержакова и Жиркова, пролёт мимо чемпионата мира 2010. Чтобы увеличить шансы на прямое попадание на ЧМ-2022 нам снова нужно было побеждать Словению. Команда с того времени сильно не изменилась – колючая, боевитая, без ярких звёзд. Кроме, пожалуй, Яна Облака.

За атаку словенцев отвечали Йосип Иличич, вместе с Миранчуком полирующий скамейку запасных «Аталанты», Вербич и Шпорар. Валерий Карпин состав сильно менять не стал, разве что вернул в основу как раз Алексея Миранчука и Даниила Фомина. Кузяев, Бакаев и Смолов (несмотря на синяк) сохранили свои места в стартовом составе.

Начали активнее словенцы, кроме жёлтой карточки Шпорара ничего не добились. А команда Карпина постепенно захватывала инициативу и разворачивала активные действия. Первый классный момент Миранчук организовал для Фомина, однако Даниил ногу подставил не лучшим образом, пробив выше ворот из центра штрафной площади. Далее Алексей Сутормин на дриблинге продрался к углу вратарской и опасно пробил – хозяев спас Ян Облак.

Гол назревал и случился после стандарта. Фомин вывернул отличный кросс со стандарта, а Дивеев перепрыгнул Мевлю и затылком пробил под штангу. Всего четыре минуты прошло и отличился второй центральный защитник. И опять после стандарта. Навес от угла поля, Смолов переправил мяч за спину Джикии, а Георгий умудрился шикарным ударом через себя пробить Яна Облака. Два гола преимущества и вроде всё отлично, но на перерыв сборная России ушла не в самом лучшем настроении.

Впервые пропустили россияне при Карпине от Йосипа Иличича. Прицельный удар полузащитника «Аталанты» метров с 20 стал недосягаемым для Матвея Сафонова. Второй тайм выдался куда менее радостным для сборной России. Да и для зрителей в целом. Куда более сумбурные атаки, все больше времени команда Карпина проводила в обороне, свалившись на удерживание преимущества. Самые тревожные моменты футболисты Карпина пережили за 15 минут до конца матча. Ясмин Куртич сравнял счёт, опередив Кузяева в борьбе за верховой мяч, но офсайд оставил счёт прежним.

Словенцы в концовке матча ещё разогнались, заставили понервничать болельщиков сборной России, но команда Карпина продолжила побеждать при тусклой игре. А тут ещё и Словакия сделала подарок, остановив Хорватию. Сборная России вышла на первое место в группе.