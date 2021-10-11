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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России впервые пропустила при Карпине, но победила в Мариборе и возглавила группу

11 Октября 2021 • 23:42 Комментировать (28)
Словения
1:2
РОССИЯ
окончен
В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сборная России пожаловала в Словению.
Протокол игры  
Словения 1:2 РОССИЯ
    28' Дивеев Игорь (0:1)
    32' Джикия Георгий (0:2)
(1:2) Иличич Йосип 40'    
Облак Ян Карничник Зан   86' (Рогель Жан (   86'   90') Бийол Яка   77' Мевля Миха Балковец Юре Гнезда-Черин Адам   27' Куртич Ясмин Иличич Йосип Ловрич Санди Вербич Беньямин   51'   53' (Сеско Бенджамин (   53') Шпорар Андраж   1'   72' (Чрнигой Домен (   72')
Запасные: Элшник Тими Колманич Жан Векич Игор Захович Лука Горенц-Станкович Йон Блажич Миха Тиянич Давид Штулац Лео Белек Вид
Сафонов Матвей Сутормин Алексей   42' Дивеев Игорь   36' (Осипенко Максим (   36') Джикия Георгий Кудряшов Фёдор Фомин Даниил   86' (Чистяков Дмитрий (   86') Баринов Дмитрий Кузяев Далер Миранчук Алексей   78' (Заболотный Антон (   78') Смолов Фёдор   78' (Захарян Арсен (   78') Бакаев Зелимхан   86' (Ерохин Александр (   86')
Запасные: Терехов Сергей Гилерме Маринато Лунёв Андрей Адамов Арсен Ахметов Ильзат Жемалетдинов Рифат Глебов Данил
11 октября. Стадион "Людски ВРТ" (Марибор).

 

Воспоминания о Мариборе у болельщиков сборной России со стажем не самые лучшие. Некоторые до сих пор вздрагивают, от квалификации отбора в 2009-м году. Минимальное поражение в Мариборе, удаления Кержакова и Жиркова, пролёт мимо чемпионата мира 2010. Чтобы увеличить шансы на прямое попадание на ЧМ-2022 нам снова нужно было побеждать Словению. Команда с того времени сильно не изменилась – колючая, боевитая, без ярких звёзд. Кроме, пожалуй, Яна Облака.

За атаку словенцев отвечали Йосип Иличич, вместе с Миранчуком полирующий скамейку запасных «Аталанты», Вербич и Шпорар. Валерий Карпин состав сильно менять не стал, разве что вернул в основу как раз Алексея Миранчука и Даниила Фомина. Кузяев, Бакаев и Смолов (несмотря на синяк) сохранили свои места в стартовом составе.

Начали активнее словенцы, кроме жёлтой карточки Шпорара ничего не добились. А команда Карпина постепенно захватывала инициативу и разворачивала активные действия. Первый классный момент Миранчук организовал для Фомина, однако Даниил ногу подставил не лучшим образом, пробив выше ворот из центра штрафной площади. Далее Алексей Сутормин на дриблинге продрался к углу вратарской и опасно пробил – хозяев спас Ян Облак.

Гол назревал и случился после стандарта. Фомин вывернул отличный кросс со стандарта, а Дивеев перепрыгнул Мевлю и затылком пробил под штангу. Всего четыре минуты прошло и отличился второй центральный защитник. И опять после стандарта. Навес от угла поля, Смолов переправил мяч за спину Джикии, а Георгий умудрился шикарным ударом через себя пробить Яна Облака. Два гола преимущества и вроде всё отлично, но на перерыв сборная России ушла не в самом лучшем настроении.

Впервые пропустили россияне при Карпине от Йосипа Иличича. Прицельный удар полузащитника «Аталанты» метров с 20 стал недосягаемым для Матвея Сафонова. Второй тайм выдался куда менее радостным для сборной России. Да и для зрителей в целом. Куда более сумбурные атаки, все больше времени команда Карпина проводила в обороне, свалившись на удерживание преимущества. Самые тревожные моменты футболисты Карпина пережили за 15 минут до конца матча. Ясмин Куртич сравнял счёт, опередив Кузяева в борьбе за верховой мяч, но офсайд оставил счёт прежним.

Словенцы в концовке матча ещё разогнались, заставили понервничать болельщиков сборной России, но команда Карпина продолжила побеждать при тусклой игре. А тут ещё и Словакия сделала подарок, остановив Хорватию. Сборная России вышла на первое место в группе.

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Сборная России Сборная Словении
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Комментарии (28)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
12 Октября 2021 в 00:28
Всех с победой. Не ждал чуда, но Карпин красавчик(и как он это делает? Ну фартовый же чертяка!)даже практически вторым составом сборной нахлабучил конкурентов и на первую строчку запрыгнул. Засуши теперь Хорватов и обыграй Кипр. Задача выполнимая. У России появляются все более явные шансы на ЧМ! Поразительно! Правда хорваты теперь, в очном поединке будут как голодные гепарды на охоте.
Манчестерский Иппатий
12 Октября 2021 в 00:35
Ответим Вам, сударь, конспирологической теорией - Вы следите за динамикой цен на газ в Европе? Вот Вам и ответ про удачу Карпина и благосклонное судейство португала... ;)
CERG
12 Октября 2021 в 00:42
Ответом может быть только рентген Вашего моска))..
Noname_344
12 Октября 2021 в 00:22
И погодите вы так сразу начинать "осталось с Хорватами ничейку скатать". Вы по-моему забыли, что у нас сборная России. А она и Грузии проигрывала. Не надо выносить матч с Кипром, как заготовленные 3 очка - в прошлом матче был отрезок во втором тайме, когда они нас минут 15-20 давили.
Santaclayss
12 Октября 2021 в 00:22
Кузяев лучший. Сафонов хорош. Смолов Федор.
Noname_344
12 Октября 2021 в 00:17
Этот матч был для меня валидольным, в отличии от прошлого. Основная причина: тотальное преимущество словаком вселяло в меня полную увенность, что мы проиграем. А здесь и преимущество в два мяча, и мысли что наши щас расслабяться (до сих пор вспоминаю матч с Молдовой, где наши на 70 минуте открыли счет и буквально в следующем же эпизоде пропустили), и характер игры, где мы выглядели в течении матча не так безнадежно. Но все же выдержали.
Основная претензия у меня сейчас, это игра Смолова. Результат делают защитники. В атаке остроту создают полузащитники. За весь матч Смолов запомнился только дальним ударом метров с 25-30, который парировал Облак. При этом как бы не хаяли Дзюбу, тот частенько отрабатывал в обороне. И помимо этого его, как столба, частенько закрывали толпой, не давая развернуться. Смолова так толпой не держат, и видимо и не надо, потому как опасности от него особо всё равно не исходит. Заболотный тоже как мы увидели отрабатывает в обороне, получает по ногам и выигрывает время. Цепляется за мячи что в атаке, что в защите. Не знаю, это тренерская установка такая или чисто решение Смолова - тусоваться в центре поле в пешей прогулке пока идет атака словенцев. Где-то в конце первого тайма даже взбесило - тупо практически стоит на месте, когда в 7-8 метров от него у кромки поля с мячом стоит словенец, а против него кто из наших. Самоотдачи никакой, практически сразу выключается из эпизода. Пешком ходить и надеется на других может только Ибра, но уж никак ни Смолов. Вообщем, говорили о вариативности в атаке, но уж лучше пусть будут "поленья" в лице Рукаку и Зе Болотного. Если не тот, не эти не забивают, то эти хотя бы какую-то пользу приносят, беря на себя толпы защитников и выгрызая мячи для игроков атакующей линии полузащиты.
CERG
12 Октября 2021 в 00:24
Дзюба уже отработанный материал нет смысла к нему возвращаться. Да и игра в столбов не в стиле Карпина.
Noname_344
12 Октября 2021 в 00:29
Так и Смолов тоже отработанный материал не меньше Дзюбы. Прям вот без малейшего колебания заявляю. Тогда на кого надеется? На молодых Захаряна, Тюкавина?
Витаминович Алексей
12 Октября 2021 в 00:37
На Тюкавина я бы посмотрел, кстати. При нашей атакующей линии вряд ли он игру испортит
JUMPER
11 Октября 2021 в 23:59
ай...ну што жи...праклятия марибораф приадалели...гираичиски пабидили главных канкурентаф...))) таперича биз нерваф закончить турнир сыграф в ничью с харватами...))) а тама и усе травмираваннаи встануть в строй...)))
С ПАБЕДАЙ РАСЕЮШКА!
CELTIC FROST
11 Октября 2021 в 23:49
Ну и? )) Мои поздравления болелам и самим футболерам, 3 дня назад ползающим, аки черепахи, а теперь вгрызающимся в противника, аки бобры)) // Ну и поздравляю двойного Александра, который, как всегда, безапелляционно пророчил команде максимум 4 место. Даже если ине попадем на ЧМ - еще точно повоюем)
Don sangre
11 Октября 2021 в 23:57
Эть ктож таков?
CELTIC FROST
11 Октября 2021 в 23:59
Александр Александр - преданный "болельщик" нашей сборной, вещающий, по моему, из Эстонии)
КенГуРУ
12 Октября 2021 в 00:03
Пес это, лающий, а не "болельщик"
Redwhite1959
11 Октября 2021 в 23:48
Не хочется СЕЙЧАС проводить какой-то анализ игры! Одним словом - ВСЕ - молодцы! И игроки и тренерский штаб! Карпин утёр нос всем скептикам и своим недоброжелателям! После ЧМ-2018 у нас появились новые ГЕРОИ! И хоронить наш футбол РАНО!
Манчестерский Иппатий
11 Октября 2021 в 23:50
По игре все же есть много вопросов. Но 6 очков взяты!!
ARTUR
11 Октября 2021 в 23:48
Хорошие три очка,и наверное за первое место нужно будет не проиграть ,ну а так очень большой шаг к чм,и неожиданность для меня.
CERG
11 Октября 2021 в 23:45
Карпин ты лучший!!!
Вот такой футбол, с изюминкой, с искрой хочется смотреть! Вот и вам и невозможное благодаря умению взорваться, сыграть в футбол! Светлое пятно среди Слуцких, Семаков, усачей Черечесовых и прочего шлака, ставящего игру от обороны, перекатку мяча и прочие прелести унылого спорта.
Все молодцы, идем дальше Марибор преодолели))
Витаминович Алексей
11 Октября 2021 в 23:57
То есть 3 атаки за 5 матчей - это не игра от обороны??? А игру Зенита с приходом Клаудиньо, я так понимаю, ты вообще не видел, сейчас они играют весьма красиво, Семак отталкивается от возможностей футболистов
CERG
12 Октября 2021 в 00:05
Я не знаю как ты считаешь атаки, я вижу комбинации, скидки, напор. Все что я вижу у Зенита раскатку, набоосы и индивидуальные действия. Но с приходом бразильцев да, шансы повысились даже с таким недофутболом, не важно кто тренер, мы и сами забьем)
ингерман
11 Октября 2021 в 23:45
ай словены седни эцо уравент мальты-кипра.. опяц повезло бездарю-карпухе.. чистый гол судейка зажал.. походу челу налили.. )))
CERG
11 Октября 2021 в 23:46
Так ты себе тоже налей))
Дарт Уилфред
11 Октября 2021 в 23:44
Всех с победой. В этот раз сами справились, без легендарного Автогола
779
11 Октября 2021 в 23:43
Сегодня обошлись без особой удачи.
Редкий случай - мы на самом деле были сильнее. В те периоды первого тайма, когда начинали играть в атаку, выглядели значительно лучше хозяев.
Опять у нас невнятная атака. Вся. Особенно Смолов - такое ощущение, что у него весь матч была одна задача - убивать время бессмысленными передвижениями и попытками обыгрыша. А забили два красивых мяча защитники.
Ну да ладно. Победа.)))
ARTUR
11 Октября 2021 в 23:50
Сами,но словаки здорово подмогли))
Don sangre
11 Октября 2021 в 23:55
Кубыть как при Хиддинке когдась хорваты нам помогли сделавши нагличашек
Манчестерский Иппатий
11 Октября 2021 в 23:52
Зря ты так на Смолова - он все же поучаствовал в голе.
779
12 Октября 2021 в 00:20
Ну что это за "поучаствовал" для основного напа сборной? Столько бестолковщины не носящей никакой опасности сопернику.
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