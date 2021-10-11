Сборная России впервые пропустила при Карпине, но победила в Мариборе и возглавила группу

|28' Дивеев Игорь (0:1)
|32' Джикия Георгий (0:2)
|(1:2) Иличич Йосип 40'
Воспоминания о Мариборе у болельщиков сборной России со стажем не самые лучшие. Некоторые до сих пор вздрагивают, от квалификации отбора в 2009-м году. Минимальное поражение в Мариборе, удаления Кержакова и Жиркова, пролёт мимо чемпионата мира 2010. Чтобы увеличить шансы на прямое попадание на ЧМ-2022 нам снова нужно было побеждать Словению. Команда с того времени сильно не изменилась – колючая, боевитая, без ярких звёзд. Кроме, пожалуй, Яна Облака.
За атаку словенцев отвечали Йосип Иличич, вместе с Миранчуком полирующий скамейку запасных «Аталанты», Вербич и Шпорар. Валерий Карпин состав сильно менять не стал, разве что вернул в основу как раз Алексея Миранчука и Даниила Фомина. Кузяев, Бакаев и Смолов (несмотря на синяк) сохранили свои места в стартовом составе.
Начали активнее словенцы, кроме жёлтой карточки Шпорара ничего не добились. А команда Карпина постепенно захватывала инициативу и разворачивала активные действия. Первый классный момент Миранчук организовал для Фомина, однако Даниил ногу подставил не лучшим образом, пробив выше ворот из центра штрафной площади. Далее Алексей Сутормин на дриблинге продрался к углу вратарской и опасно пробил – хозяев спас Ян Облак.
Гол назревал и случился после стандарта. Фомин вывернул отличный кросс со стандарта, а Дивеев перепрыгнул Мевлю и затылком пробил под штангу. Всего четыре минуты прошло и отличился второй центральный защитник. И опять после стандарта. Навес от угла поля, Смолов переправил мяч за спину Джикии, а Георгий умудрился шикарным ударом через себя пробить Яна Облака. Два гола преимущества и вроде всё отлично, но на перерыв сборная России ушла не в самом лучшем настроении.
Впервые пропустили россияне при Карпине от Йосипа Иличича. Прицельный удар полузащитника «Аталанты» метров с 20 стал недосягаемым для Матвея Сафонова. Второй тайм выдался куда менее радостным для сборной России. Да и для зрителей в целом. Куда более сумбурные атаки, все больше времени команда Карпина проводила в обороне, свалившись на удерживание преимущества. Самые тревожные моменты футболисты Карпина пережили за 15 минут до конца матча. Ясмин Куртич сравнял счёт, опередив Кузяева в борьбе за верховой мяч, но офсайд оставил счёт прежним.
Словенцы в концовке матча ещё разогнались, заставили понервничать болельщиков сборной России, но команда Карпина продолжила побеждать при тусклой игре. А тут ещё и Словакия сделала подарок, остановив Хорватию. Сборная России вышла на первое место в группе.
Основная претензия у меня сейчас, это игра Смолова. Результат делают защитники. В атаке остроту создают полузащитники. За весь матч Смолов запомнился только дальним ударом метров с 25-30, который парировал Облак. При этом как бы не хаяли Дзюбу, тот частенько отрабатывал в обороне. И помимо этого его, как столба, частенько закрывали толпой, не давая развернуться. Смолова так толпой не держат, и видимо и не надо, потому как опасности от него особо всё равно не исходит. Заболотный тоже как мы увидели отрабатывает в обороне, получает по ногам и выигрывает время. Цепляется за мячи что в атаке, что в защите. Не знаю, это тренерская установка такая или чисто решение Смолова - тусоваться в центре поле в пешей прогулке пока идет атака словенцев. Где-то в конце первого тайма даже взбесило - тупо практически стоит на месте, когда в 7-8 метров от него у кромки поля с мячом стоит словенец, а против него кто из наших. Самоотдачи никакой, практически сразу выключается из эпизода. Пешком ходить и надеется на других может только Ибра, но уж никак ни Смолов. Вообщем, говорили о вариативности в атаке, но уж лучше пусть будут "поленья" в лице Рукаку и Зе Болотного. Если не тот, не эти не забивают, то эти хотя бы какую-то пользу приносят, беря на себя толпы защитников и выгрызая мячи для игроков атакующей линии полузащиты.
С ПАБЕДАЙ РАСЕЮШКА!
Вот такой футбол, с изюминкой, с искрой хочется смотреть! Вот и вам и невозможное благодаря умению взорваться, сыграть в футбол! Светлое пятно среди Слуцких, Семаков, усачей Черечесовых и прочего шлака, ставящего игру от обороны, перекатку мяча и прочие прелести унылого спорта.
Все молодцы, идем дальше Марибор преодолели))
Редкий случай - мы на самом деле были сильнее. В те периоды первого тайма, когда начинали играть в атаку, выглядели значительно лучше хозяев.
Опять у нас невнятная атака. Вся. Особенно Смолов - такое ощущение, что у него весь матч была одна задача - убивать время бессмысленными передвижениями и попытками обыгрыша. А забили два красивых мяча защитники.
Ну да ладно. Победа.)))