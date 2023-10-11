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Чемпионат Италии. Серия А

Назван самый подешевевший игрок Серии А - это полузащитник «Ювентуса»

11 Октября 2023 • 18:04 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Портал Transfermarkt поделился рейтингом тех игроков, которые с момента последнего обновления стоимостей стали самыми подешевевшими в итальянской Серии А.

Антилидером рейтинга стал полузащитник «Ювентуса» Филип Костич. Его стоимость понизилась сразу на 7 млн евро и теперь серб стоит 15 млн.

Далее сразу шесть игроков сбросили в стоимости 5 млн евро – это представители «Ромы» Тэмми Абрахам (35 млн) и Лоренцо Пеллегрини (30 млн), защитник «Милана» Пьер Калюлю (25 млн), полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи (20 млн), принадлежащий «Милану» игрок «Болоньи» Алексис Салемакерс (10 млн) и полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский (10 млн).

Ранее были названы самые подорожавшие за промежуточный период игроки чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Ювентус Филип Костич Руслан Малиновский Тэмми Абрахам Лоренцо Пеллегрини Маттео Гендузи Алексис Салемакерс Пьер Калюлю
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