«Милан» лишился нападающего перед матчами с «Ювентусом» и «ПСЖ»

Самуэль Чуквуезе пропустит ближайшие матчи «Милана» из-за травмы.

Недавно проведённое обследование выявило у нигерийца серьёзное повреждение – он не сможет выходить на поле на протяжении месяца, докладывает Sky Sport. Таким образом, 24-летний игрок пропустит предстоящую встречу Серии А с «Ювентусом», а также оба матча против «ПСЖ» в групповой стадии Лиги чемпионов.

Самуэль Чуквуезе перешёл в «Милан» в июле текущего года из испанского «Вильярреала». Трансфер обошёлся «россонери» в 20 млн евро.

Команда Стефано Пиоли сыграет против «Ювентусе» 22 октября, а тремя днями позднее встретится с «ПСЖ» в Париже.