Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр попал в сферу интересов «Милана».

30-летний игрок не входит в планы Эрика тен Хага, поэтому может сменить клубную прописку уже в январе. Согласно сведениям TalkSport, ссылающегося на источники из Италии, число претендентов на Магуайра пополнил «Милан». «Россонери» внимательно следят за ситуацией с бывшим капитаном «красных дьяволов», интерес к которому также проявляет «Вест Хэм».

Гарри Магуайр провёл всего четыре матча за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.