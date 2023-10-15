Коман считает Меньяна лучшим голкипером в мире

Французский нападающий «Баварии» Кингсли Коман высказался о вратаре «Милана» и сборной Франции Майке Меньяне.

«Меньян? Я считаю его лучшим голкипером в мире», — приводит слова Комана Téléfoot.

В текущем сезоне 28-летний Меньян провел восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов и пять раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Трудовой договор вратаря с «Миланом» рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Меньяна составляет 45 миллионов евро.

Следующий матч «Милана» состоится 22 октября против «Ювентуса». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по мск.