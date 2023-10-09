Джунтоли: «Главная цель «Ювентуса» – попадание в Лигу чемпионов»

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассказал о главной цели команды. «Старая синьора» хочет вернуться в Лигу чемпионов, в которую не смогла квалифицироваться в прошлом сезоне.

«Главная цель «Ювентуса» – попадание в Лигу чемпионов. Это позволит клубу вернуться на ту позицию, где мы заслуживаем находиться», – цитирует спортивного директора «старой синьоры» Forza Juventus.

Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» финишировал на седьмом месте в Серии А, которое позволяло сыграть в Лиге конференций. Тем не менее, клуб отстранили от участия в еврокубках из-за финансовых нарушений.