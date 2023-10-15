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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Чемпионство с «Миланом» в 2022 году – самое приятное для меня»

15 Октября 2023 • 22:22 Комментировать (1)
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил, как стал чемпионом Италии в своём предпоследнем сезоне.

По итогам кампании-2021/22 «россонери» впервые за 11 лет завоевали чемпионский титул Серии А. Шведский форвард пропустил концовку сезона из-за травмы, но, как признался сам, был крайне рад успеху команды: «Скудетто 2022 года с «Миланом» – самое приятное для меня. Мы не были фаворитами, нас даже не включали в четвёрку лучших. У нас не было суперзвёзд, зато был очень сплочённый коллектив – никогда такого не видел. Кто-то говорил, что нам повезло, но мы добились своего», – приводит инсайдер Николо Скира слова Ибрагимовича, завершившего карьеру в нынешнем году.

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Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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intermerdano
15 Октября 2023 в 22:34
и вполне заслуженно
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