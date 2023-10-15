Ибрагимович: «Чемпионство с «Миланом» в 2022 году – самое приятное для меня»

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил, как стал чемпионом Италии в своём предпоследнем сезоне.

По итогам кампании-2021/22 «россонери» впервые за 11 лет завоевали чемпионский титул Серии А. Шведский форвард пропустил концовку сезона из-за травмы, но, как признался сам, был крайне рад успеху команды: «Скудетто 2022 года с «Миланом» – самое приятное для меня. Мы не были фаворитами, нас даже не включали в четвёрку лучших. У нас не было суперзвёзд, зато был очень сплочённый коллектив – никогда такого не видел. Кто-то говорил, что нам повезло, но мы добились своего», – приводит инсайдер Николо Скира слова Ибрагимовича, завершившего карьеру в нынешнем году.