​Сакки: «В моей команде Леау сел бы на скамейку»

Бывший наставник итальянского «Милана» Арриго Сакки дал понять, что не особо жалует португальского нападающего Рафаэла Леау, который выступает за команду с 2019 года. Сакки, тренировавший великолепное трио нидерландских игроков Руу Гуллит, Марко ван Бастен и Франк Райкард, заявил, что посадил бы Леау на скамейку запасных.

- В моей команде он бы не играл. А может, я бы вообще не купил такого игрока. Я смотрю на человека прежде чем работать с ним, нужен определенный темперамент. Леау талант, но в футбол играют коллективно, у каждого должна быть позиция на поле, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.