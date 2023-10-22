Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Сакки: «В моей команде Леау сел бы на скамейку»

22 Октября 2023 • 03:36 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.30 X 3.30 2 3.30
Через 17 ч. 36 мин.

Бывший наставник итальянского «Милана» Арриго Сакки дал понять, что не особо жалует португальского нападающего Рафаэла Леау, который выступает за команду с 2019 года. Сакки, тренировавший великолепное трио нидерландских игроков Руу Гуллит, Марко ван Бастен и Франк Райкард, заявил, что посадил бы Леау на скамейку запасных.

- В моей команде он бы не играл. А может, я бы вообще не купил такого игрока. Я смотрю на человека прежде чем работать с ним, нужен определенный темперамент. Леау талант, но в футбол играют коллективно, у каждого должна быть позиция на поле, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арриго Сакки Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Лацио Лацио
0
2
2.80 3.60 2.50
Видео
22.10.23 в 13:30
Рома Рома
Монца Монца
1.73 3.80 5.20
Видео
22.10.23 в 16:00
Болонья Болонья
Фрозиноне Фрозиноне
1.68 4.00 5.40
Видео
22.10.23 в 16:00
Салернитана Салернитана
Кальяри Кальяри
2.55 3.30 2.95
Видео
22.10.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Дженоа Дженоа
1.59 4.30 6.00
Видео
22.10.23 в 21:45
Милан Милан
Ювентус Ювентус
2.25 3.25 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
04:02 · Италия. Серия А
​Сакки: «Пиоли - золотой парень»
03:36 · Италия. Серия А
​Сакки: «В моей команде Леау сел бы на скамейку»
03:25 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Думаю, что Леау нравится такой тренер, как я»
03:23 · Италия. Серия А
​Луис Альберто забил свой 50-й гол за «Лацио»
03:15 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес: «Было важно выиграть после потерянных очков»
03:01 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Тюрам невероятен в Серии А, но в Лиге чемпионов пока не показал себя»
02:35 · Италия. Серия А
​Маркус Тюрам: «Любой выездной матч в Серии А сложен»
02:07 · Италия. Серия А
Моуринью: «Присутствие Лукаку меняет всё»
01:18 · Италия. Серия А
​Балотелли упрашивает Спаллетти пригласить его в сборную Италии
01:06 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Цифры не врут, итальянский чемпионат стал скучным»
01:05 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам отреагировал на сравнения с Ибрагимовичем
21 Октября
23:52 · Италия. Серия А
«Лацио» уверенно обыграл «Сассуоло»
23:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на топ-защитника с ценником в 60 млн евро слухи
22:11 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – о победе над «Торино»: «У меня были опасения, но игроки справились»
21:29 · Италия. Серия А
​Милан – Ювентус: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 22 октября 2023
Все новости
Рекомендуем