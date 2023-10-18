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Чемпионат Италии. Серия А

Известно, у кого Фаджоли занимал деньги на ставки

18 Октября 2023 • 19:06 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли во время допроса по делу о ставках рассказал, у кого из игроков «бьянконери» он занимал деньги.

«Я попросил у Гатти 40 тысяч евро, сказал ему, что они мне нужны, чтобы купить часы, мне ещё придётся вернуть ему деньги. Моими счетами контролировала моя мать. Потом Драгушин одолжил мне ещё 40 тысяч евро, которые я тоже должен вернуть», - приводит слова футболиста журналист Джанлука ди Марцио. Также Фаджоли отметил, что общий долг составлял около трёх миллионов евро, а самому игроку поступали угрозы с расправой.

Напомним, что Никола Фаджоли отстранён до мая 2024 года из-за ставок на матчи «Ювентуса». Срок дисквалификации составит семь месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Николо Фаджоли Раду Драгушин Федерико Гатти
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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