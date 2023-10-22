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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Люди идут на стадион ради таких, как Леау»

22 Октября 2023 • 04:25 Комментировать
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Через 16 ч. 5 мин.

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки заявил, что посадил бы Рафаэла Леау на скамейку запасных, но с ним категорически не согласен Фабио Капелло, в 1991 году сменивший Сакки на посту наставника «Милана». Он уверен в том, что на матчи «Милана» публика ходит именно для того, чтобы посмотреть на нестандартные действия португальского нападающего.

- Победы приносят таланты. Талант же Леау очевиден, тут даже говорить не о чем. Люди приходят на стадион именно для того, чтобы посмотреть на него. Все остальные игроки на его фоне скучны, - цитирует слова Фабио Капелло fcinter1908.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Рафаэл Леау
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