​Капелло: «Люди идут на стадион ради таких, как Леау»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки заявил, что посадил бы Рафаэла Леау на скамейку запасных, но с ним категорически не согласен Фабио Капелло, в 1991 году сменивший Сакки на посту наставника «Милана». Он уверен в том, что на матчи «Милана» публика ходит именно для того, чтобы посмотреть на нестандартные действия португальского нападающего.

- Победы приносят таланты. Талант же Леау очевиден, тут даже говорить не о чем. Люди приходят на стадион именно для того, чтобы посмотреть на него. Все остальные игроки на его фоне скучны, - цитирует слова Фабио Капелло fcinter1908.it.