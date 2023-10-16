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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может вернуть Артура в январе при определённом условии слухи

16 Октября 2023 • 01:48 Комментировать
Милан
...
Ювентус
22.10 21:45

Полузащитник Артур Мело, выступающий за «Фиорентину» на правах аренды, может вернуться в «Ювентус» уже зимой.

«Фиалки» арендовали бразильца до конца текущего сезона, однако «бьянконери», вероятно, придётся раньше времени отозвать 27-летнего хавбека. Как сообщает журналист Грациано Каруджо, такой сценарий возможен в том случае, если полузащитник Николо Фаджоли получит длительную дисквалификацию. Напомним, что 22-летний итальянец делал ставки на футбол, в чём недавно признался сам. Его могут отстранить на три года.

Артур Мело принял участие в 12 матчах «Фиорентины» в нынешней кампании, отметившись одним ассистом. Его контракт с «Ювентусом» рассчитано до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Артур Мело Николо Фаджоли
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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