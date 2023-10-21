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Чемпионат Италии. Серия А

Рейндерс: «Скудетто важнее Лиги чемпионов»

21 Октября 2023 • 03:52 Комментировать
Милан
...
Ювентус
1 2.30 X 3.30 2 3.30
22.10 21:45

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс рассказал о том, насколько важно для клуба выиграть чемпионат.

В настоящий момент «Милан» лидирует в Серии А с 21 набранным очком, опережая «Интер» (19). В воскресенье «россонери» сыграют против «Ювентуса», занимающего третью строчку с 17 баллами.

«Скудетто или Лига чемпионов? Конечно, я выберу скудетто, поскольку знаю, насколько важна вторая звезда для клуба и болельщиков. Но победа в Лиге чемпионов – это тоже мечта, за этим я сюда пришёл. Мы хотим как можно дальше пройти в нынешнем розыгрыше.

Предстоящий отрезок – один из ключевых в сезоне. Впереди три важнейших матча [с «Ювентусом», «ПСЖ» и «Наполи»], которые о многом скажут. Мы постараемся выиграть все», – цитирует TMW Рейндерса.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тиджани Рейндерс
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